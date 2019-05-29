Томск, 29 мая, 2019, 12:44 — ИА Регнум. На сайте Министерства науки и высшего образования РФ опубликованы доходы ректоров вузов Томской области за 2018 год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, самым богатым томским ректором стал Эдуард Галажинский, возглавляющий Томский государственный университет (ТГУ).

Рембрандт. Притча о богаче. 1627

Галажинский задекларировал доход за 2018 год в размере 10 807 612,50 рубля (10,8 млн). Ему принадлежат легковой автомобиль Audi Q7; снегоход Ski-Doo Summit X 163 800R; снегоболотоход Terralander 800 CF 800−2; снегоход Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE. Его супруге, заработавшей за прошлый год 169,07 тыс. рублей, принадлежат квартира площадью 121 кв. м, нежилое помещение площадью 38,8 кв. м, легковой автомобиль BMW X4 xDrive 28i.

Ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Пётр Чубик за 2018 год заработал 7 625 026,38 рубля (7,6 млн), супруга — 208,1 тыс. рублей. Семье Чубика принадлежит земельный участок площадью 708 кв. м и жилой дом площадью 136,1 кв. м.

Ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Виктор Власов задекларировал доход за 2018 год в размере 6 967 385,99 рубля (6,97 млн). Ему принадлежат земельный участок (долевая собственность, 2090/202 600), квартира площадью 87,1 кв. м, квартира (долевая собственность, 3/8) площадью 62,6 кв. м, два гаража-бокса, легковой автомобиль Toyota Highlander. У него в пользовании — земельный участок площадью 2070 кв. м. Супруга Власова за прошлый год заработала 820,96 тыс. рублей. Ей принадлежит ½ доли квартиры площадью 65,9 кв. м.

Валерий Обухов, который до недавнего времени являлся ректором Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), отчитался о доходах за 2018 год в размере 4 240 247,08 рубля (4,2 млн). Ему принадлежит квартира площадью 104,1 кв. м. Доход супруги Обухова — 2 447 841,07 рубля (2,4 млн). Она владелица двух земельных участков (1490 и 282 кв. м), жилого строения без права регистрации проживания (200 кв. м), гаража, бани, бокса, легкового автомобиля Toyota RAV4.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года ректором Томского государственного педагогического университета был назначен Андрей Макаренко. Соответствующий приказ 26 мая подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

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Ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Александр Шелупанов за 2018 год заработал 7 383 196,58 рубля (7,38 млн). Ему принадлежат две квартиры (97,4 и 75,4 кв. м), бокс и гаражная кладовая. Супруге ректора, заработавшей 2 654 097,63 рубля (2,65 млн), принадлежат два земельных участка (132 и 520 кв. м), квартира площадью 138,3 кв. м и гараж.

Ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова, чьи доходы обнародованы на сайте Минздрава РФ, за прошлый год заработала 10 353 094,39 рубля (10,35 млн). Ей принадлежит гараж площадью 21,5 кв. м. У супруга ректора, заработавшего 6 418 050,68 рубля (6,4 млн), есть земельный участок площадью 167 кв. м, квартира площадью 134,3 кв. м, нежилое помещение площадью 101,4 кв. м, нежилое здание площадью 200 кв. м, легковые автомобили Mercedes-Benz GLK250 и Toyota Highlander.

Напомним, Эдуард Галажинский за 2017 год заработал 10,2 млн рублей (супруга — 192,3 тыс.); Пётр Чубик — 6,71 млн (супруга — 204,7 тыс.); Виктор Власов — 4,28 млн (супруга — 883,65 тыс.); Валерий Обухов — 4,63 млн (супруга — 2,48 млн), Александр Шелупанов — 6,72 млн (супруга — 15,3 млн), Ольга Кобякова — 3,4 млн (супруг — 7,5 млн).