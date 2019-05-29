Москва, 29 мая, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Рейтинги — это тема весьма нестабильная: сегодня, допустим, у некоего политика один рейтинг, а завтра — совсем другой. Слова главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова о рейтинге президента России Владимира Путина не стоит воспринимать однозначно, и тому есть ряд причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

Еще в начале этого года никто не верил, даже на Западе, в то, что президента Петра Порошенко сменит на посту актёр комедийного жанра. Когда-то во Франции мало кто верил в то, что молодой политик Эммануэль Макрон станет президентом, в Германии лет 30 назад мало кто представлял, что пост канцлера ФРГ займет женщина, у которой еще окажется столь долгий срок политической жизни. А еще в 2012 году, когда Владимир Путин избрался снова на пост президента с рейтингом в 63%, некоторые пессимисты и кликуши уверяли, что это максимум, скоро рейтинг президента начнет падать. И тут случился Крым, взвинтивший рейтинг одобрения Путина до заоблачных высот.

«Снижение рейтинга Путина сегодня легко объяснимо, так как в России проводятся непопулярные реформы в виде повышения НДС, что повлекло за собой рост инфляции потребительских цен, продолжение падения реальных доходов населения, но, более того, социальная дифференциация пока не преодолена, да и коррупция и пренебрежение к нуждам народа многих губернаторов и иных чиновников на местах, тоже вызывают раздражение в обществе», — считает эксперт.

Однако важно понимать, что снижение рейтинга Путина вовсе не означает, что граждане разочаровались в политической модели, сложившейся в России, и тем более не означает, что мы стали больше смотреть на Запад. Более того, согласно тому же самому опросу ВЦИОМ, институт президента является самым авторитетным социальным институтом в России, деятельность которого одобряет 65% населения.

«Россия — евразийская страна, и модель демократии, постепенно переходящей в анархию, как, например, сегодня во Франции, нам совсем не подходит. Так называемые западные ценности полностью деградировали, когда на первый план вышли пресловутая «толерантность» к секс-меньшинствам и мигрантам, достаточно большая часть которых потом оказывается террористами или связанными с международными террористическими группировками», — пояснила Мильчакова.

Запад сегодня не привлекателен. Не исключено, что значительная часть критиков Путина осуждает его не потому, что Россия не следует в фарватере Запада, а потому что, по их мнению, Россия при Путине так и не смогла порвать с зависимостью от Запада, поскольку у нас в правительстве сидят министры и иные чиновники, которые либо не скрывают своих прозападных взглядов, либо мазохистски заявляют, что Запад имеет полное право нас «дружески критиковать». Может быть, и санкции мы получили, потому что ранее не сам Путин, а его правительство слишком опрометчиво относилось к «дружеской критике» Запада и готово было сдать назад при любом более-менее грозном окрике, особенно из-за океана?

«В России сегодня очень высок запрос на социальное государство и большее внимание власти к социальной защите населения, и этот запрос пока не удовлетворён. В этом контексте растет ностальгия по СССР и Сталину, который не допускал разгула коррупции, демонстрировал скромность в образе жизни и по большому счету плевал на Запад, что не мешало ему вести с Западом эффективные переговоры и проводить вполне национально ориентированную внешнюю политику.

О том, что Ленин разрушил Российскую империю, а Сталин ее воссоздал в новом, более мощном, облике, писал даже нобелевский лауреат Александр Солженицын, которого в симпатиях к Сталину уж никак нельзя было упрекнуть», — отметила эксперт.

Неужели «после Путина» стоит ждать разворота в сторону социализма и даже сталинизма? Всё не так просто. Антисоветский нарратив в обществе тоже достаточно силён, хотя не так, как антизападный, но силён, поскольку СССР так и не смог обеспечить народу уровень жизни, хотя бы немного сравнимый с развитыми странами Запада и Востока, а политическая модель СССР оказалась не готова к тонким и изощрённым внешним вызовам в конце XX века и в результате СССР не стало.

«Сложно сказать, к чему далее приведет развитие антисоветского дискурса, но важно отметить, что «антисоветский» совсем не означает «проамериканский» или «прозападный», а скорее «национальный» или «народный». Есть запрос народа, а есть правительство, которое готово больше считаться с мнением дружественного ему, а не народу, Запада, чем с избирателями президента России.

Если власть совсем оторвется от народа и его каждодневных проблем и нужд, через некоторое время в России экономическая и политическая модель будет сильно другой, чем сегодня, а Запад и его марионетки в России, вероятно, с грустью будут вспоминать Путина и его слишком либеральное и прозападное правительство», — высказала своё мнение Мильчакова.

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Как сообщает ИА REGNUM, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что причина падения рейтинга президента России Владимира Путина — неверие российских граждан в то, что жить им станет лучше.

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