Мадрид, 29 мая, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес возглавит вторую команду клуба — «Кастилью». Об этом сообщает AS.

RonnyK «Реал Мадрид»

Издание отмечает, что Рауль пойдёт на повышение. Сейчас он занимает пост главного тренера команды игроков до 18 лет.

Добавим, что «Кастилья» выступает в третьем дивизионе Испании и борется за выход во второй. При этом назначение Рауля произойдёт вне зависимости от результатов нынешнего сезона.

Напомним, Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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