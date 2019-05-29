Киев, 29 мая, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Украинское министерство экономического развития и торговли обнародовало прогноз, согласно которому цены на газ для населения страны в ближайшие годы будут постоянно увеличиваться, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Согласно документу, цены на газ на Украине в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м — на 20%, в 2021-м — на 14%, в 2022-м — на 10%. Поскольку стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду, предполагается, эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% — в 2020-м и на 11,5% — в 2021-м.

«Повышение цены на газ составит почти 50% за три года. Реальные зарплаты в лучшем случае вырастут на 25−30%, про пенсии вообще молчу. Отопление и горячая вода «распухнут» на 20%, 15% и 11,5% соответственно. Может, хоть так наш электорат отучится голосовать за программы, где в едином флаконе слиты повышение пенсий и снижение налогов. Это как опыт не совать пальцы в розетку», — комментирует озвученные данные экономист Алексей Кущ.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что украинцам не следует ждать дальнейшего снижения тарифов на газ, несмотря на падение цен в Европе. Чиновник подчеркнул, что жители Украины не могут влиять на рыночную цену газа, но способны контролировать объем его потребления.

«Я точно хотел бы предупредить всех украинцев: ждать [снижения цены на газ] не нужно… Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни. Поэтому именно мое видение — двигаться по энергоэффективности», — сказал Зубко.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил новую власть, что снижение тарифов на услуги ЖКХ, о котором ранее говорил президент Зеленский, может привести страну к серьезному кризису.

23 мая глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ на Украине. Однако, подчеркнул он, те или иные решения Киев может принимать исключительно после консультации с международными партнерами, в частности с МВФ.

Напомним, что после государственного переворота 2014 года цена на газ для населения Украины все время увеличивалась, увеличившись в среднем примерно на 600%.