Москва, 29 мая, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит 23-е заседание экспертного клуба «Регион».

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выборы

Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании.

Вопросы для обсуждения:

  • Модель «только одномандатные округа»: как это работает в Москве.
  • Итоги предварительного голосования «Единой России»: пул кандидатов в лояльном власти поле.
  • Самовыдвиженцы и общественные деятели в кампании — о чём свидетельствует этот тренд?
  • Региональная дифференциация электоральной стратегии «Единой России».

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Иванович — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»;

Бондаренко Олег Владимирович — директор Фонда прогрессивной политики;

Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;

Еловский Дмитрий Сергеевич — генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»;

Жаров Максим Викторович — политолог;

Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;

Забродин Евгений Георгиевич — директор фонда «Региональная политика»;

Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;

Заславский Сергей Евгеньевич — научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций;

Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова;

Климанов Владимир Викторович — доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС;

Кузнецов Глеб Сергеевич — руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований;

Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;

Максимов Андрей Альбертович — руководитель компании «Максимов консалтинг»;

Поляков Сергей Валентинович — руководитель Центра электоральных практик;

Сучков Евгений Борисович — директор Института избирательных технологий;

Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий доктор политических наук;

Шаповалов Владимир Леонидович — заместитель директора Института истории и политики МПГУ.