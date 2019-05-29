Прямая трансляция: «Выборы Московской городской думы»
Москва, 29 мая, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит 23-е заседание экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании.
Вопросы для обсуждения:
- Модель «только одномандатные округа»: как это работает в Москве.
- Итоги предварительного голосования «Единой России»: пул кандидатов в лояльном власти поле.
- Самовыдвиженцы и общественные деятели в кампании — о чём свидетельствует этот тренд?
- Региональная дифференциация электоральной стратегии «Единой России».
В заседании принимают участие:
Орлов Дмитрий Иванович — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»;
Бондаренко Олег Владимирович — директор Фонда прогрессивной политики;
Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;
Еловский Дмитрий Сергеевич — генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»;
Жаров Максим Викторович — политолог;
Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;
Забродин Евгений Георгиевич — директор фонда «Региональная политика»;
Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;
Заславский Сергей Евгеньевич — научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций;
Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова;
Климанов Владимир Викторович — доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС;
Кузнецов Глеб Сергеевич — руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований;
Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;
Максимов Андрей Альбертович — руководитель компании «Максимов консалтинг»;
Поляков Сергей Валентинович — руководитель Центра электоральных практик;
Сучков Евгений Борисович — директор Института избирательных технологий;
Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий доктор политических наук;
Шаповалов Владимир Леонидович — заместитель директора Института истории и политики МПГУ.