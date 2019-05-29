Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Крупная операция в местах компактного проживания мигрантов началась утром 29 мая в Санкт-Петербурге. В ней, по официальным данным, участвуют несколько десятков полицейских. По данным СМИ — до 300 полицейских.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Целью операции является задержание лиц, причастных к совершению преступления — поножовщины, устроенной в ночь на 20 мая на улице Салова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мероприятия проводятся по поручению начальника ГУ МВД России генерал-майора полиции Романа Плугина.

Напомним, четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Здесь расположены многочисленные склады и торговые базы, на которых обычно работают мигранты. Пострадавшие, двое из которых были госпитализированы, — трудовые мигранты из Узбекистана, а напавшие на них — из другой страны СНГ.

«Сотрудники уголовного розыска это преступление раскрыли — установлены лица, подозреваемые в нанесении ножевых ранений. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые, по оперативной информации, скрываются в Петербурге», — пояснили в региональном Главке МВД.

Для скорейшего задержания подозреваемых полицейские обратились к их соотечественникам, живущим в Петербурге, однако не встретили понимания и не нашли у них содействия в розыске злоумышленников.

«В связи с этим принято решение о масштабных оперативно-профилактических мероприятиях по местам концентрации мигрантов», — заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.