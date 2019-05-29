Екатеринбург, 29 мая, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В 2023 году Крым сможет стать сильным конкурентом всех средиземноморских курортов, если на полуострове реализуется инвестиционный проект. Об этом заявил глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Богаевский. Крымский пейзаж. 1930

По словам Мальцева, сейчас на уровне федерации продумывают, как именно инвестировать в республику, чтобы она «расцвела» в туристической сфере.

«Требуется не просто построить какое-то количество отелей, которых там не хватает, но и создать на базе муниципалитетов дополнительные туристские посёлки с развитой инфраструктурой. Фактически на ровном месте!» — заявил эксперт.

Благодаря изменениям Крым сможет стать «полноправным и полновесным конкурентом всех средиземноморских курортов».

»Для этого есть все условия», — уверен Мальцев.

Напомним, с начала 2019 года в Крыму уже отдохнули более миллиона туристов. Это на 20% больше, чем в аналогичный период 2018 года.