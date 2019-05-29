Якутск, 29 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Жители посёлка Петропавловск в Усть-Майском районе Якутии уже долгое время просят у представителей власти решить проблему отсутствия маршрутного автобуса до районного центра — посёлка Усть-Майя. Пока по всем делам — от посещения школы до визита в аптеку — люди вынуждены ездить туда на моторных лодках или такси, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зимник. Якутия

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«До каких пор вы будете закрывать глаза на страдания вашего народа??? — публикует «Якутия.инфо» обращение жителей посёлка Петропавловск к депутатам и руководству местного и районного уровня. — Вы знаете, что половина жителей Петропавловска работает в районном центре! Вы знаете, что усть-майские дети учатся в Петропавловской школе, петропавловские дети ездят заниматься в Усть-Майскую детскую школу искусств! Вы знаете, что банкоматы Сбербанка находятся только в п. Усть-Мая. Вы знаете, что узкопрофильные врачи находятся в районной поликлинике! Вы знаете, что в Петропавловске не было и нет аптеки!»

Люди напоминают, что такси из Петропавловска до Усть-Майи стоит 300−350 рублей за 7 километров пути, и укоряют власть имущих в том, что они не защищают их интересы, несмотря на то, что принимали жалобы от селян уже неоднократно.

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«Ответьте, пожалуйста, нам. Как можно прожить и прокормить детей, тратя ежедневно на такси по 600−700 рублей, как нам учить и развивать своих детей, как нам оплачивать коммунальные и другие услуги, не имея наличности, как нам следить за своим здоровьем, как лечиться???» — обращаются к чиновникам и депутатам жители села Петропавловск. Они намерены организовать сельский сход и на нём потребовать ответа на наболевший вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную жалобу ранее озвучивали жители посёлка Стекольный в Магаданской области. Оттуда в райцентр — посёлок Палатка — автобус хоть и ходит, но очень редко, через раз, и ждать его фактически негде. Бывает, что общественный транспорт вообще не приходит из-за поломки, и тогда люди вынуждены платить 400 рублей за такси.