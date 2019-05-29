Тбилиси, 29 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства некоторые грузинские политики сочли «недружественным шагом». Об этом пишет издание «Резонанси» в статье под названием «Для чего возвращается Саакашвили в Киев и что задумал Зеленский».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Автор статьи приводит оценки, которые дали депутаты грузинского парламента решению президента Украины. Если в «Национальном движении», лидером которого остается Саакашвили, считают, что Зеленский своим указом восстановил справедливость в отношении экс-президента Грузии, то в правящей партии «Грузинская мечта» либо выражают явное недовольство этим решением, либо вообще воздерживаются от каких-либо оценок. Депутат Заза Папуашвили в беседе с журналистом издания заявил, что возвращение гражданства человеку, объявленному в собственной стране преступником, — явно недружественный шаг.

«Знаете, я такую дружбу не понимаю. Когда ты знаешь, что этот человек в своей стране объявлен преступником, в свою страну приехать не может, а ты в это время даешь ему гражданство, нас ты этим ничего не лишаешь, но на дружбу это как-то не похоже. Наверное, это отразится и на наших отношениях», — пояснил депутат от «Грузинской мечты».

Он предположил, что Саакашвили не изменится и продолжит, как прежде, бегать по крышам, мутить воду, изливать яд.

«У нас, в нашей стране, говорить об этом человеке (Саакашвили), думаю, уже устали. Посмотрим, как будет действовать этот новоизбранный президент (Зеленский) на благо своей страны. Дай Бог, чтобы все было мирно, у нас же от его гражданства ничего не убудет», — передает издание слова Зазы Папуашвили.

Напомним, что своим указом от 28 мая президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника и восстановил Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Сегодня Саакашвили собирается вернуться в Киев.

Грузинского гражданства экс-президент был лишен в 2015 году, после того как Петр Порошенко присвоил ему гражданство Украины. Спустя два года он же лишил перешедшего в оппозицию Михаила Саакашвили украинского гражданства.