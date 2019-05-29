Москва, 29 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru. Об этом 29 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Renault.ru Renault Arkana

Ранее единственным эксклюзивным цветом лимитированной серии авто был красный (Red Fusion). Теперь на выбор покупателю предлагают ещё один цвет. Tenakuru, разработанный специально для Arkana, представлен в модельном ряде Renault впервые.

Продажи нового кроссовера стартовали в России 23 мая. С этого момента было продано уже более 250 машин. Самой популярной у автолюбителей стали полноприводные версии новой Arkana, стоимостью 1,5 млн. рублей.

Стоит отметить, что лимитированная серия Edition One стала первой машиной в массовом сегменте, для которой стала доступна полная онлайн-оплата.

Напомним, автопроизводители снабдили Renault Arkana: мультимедийной системой Easy Link c 8-дюймовым сенсорным дисплеем, системой объёмного звука премиум-класса Bose и системой помощи водителю.

Кроме того, у авто имеется независимая многорычажная подвеска для версий с приводом 4×4. Клиренс у авто составляет 205 мм.

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