Горно-Алтайск, 29 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Недавно назначенный врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал лично контролировать ход реализации масштабной программы строительства и ремонта дорог в регионе. Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 29 мая, на официальном сайте республиканского правительства, комментируя начало ремонтных работ, осуществляемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», глава Алтая назвал дорожный ремонт одним из важнейших направлений в работе.

Правительство Республики Алтай Дорога в Республике Алтай

«На контроле расход каждого рубля, нельзя допустить неэффективной траты средств, объем работы предстоит серьезный», — заявил врио губернатора.

Напомним, в проект реконструкции дорожного покрытия вошла часть дороги между проспектом Коммунистическим в районе дома №23 и улицей Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске, трасса регионального значения Бийск — Турочак — Верх-Бийск протяженностью 10,853 км и другие объекты.

«Подрядчику предстоит выполнить ремонт размытых и разрушенных участков земляного полотна, устройство выравнивающего и одного дополнительного слоя покрытия заменой верхнего слоя покрытия. Также будет необходима замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, сигнальных столбиков и ограждения и нанесение горизонтальной разметки», — отметили в республиканском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Республики Алтай сообщили о запуске масштабной программы строительства и ремонта дорог. Она реализуется в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и предполагает работы на 26 объектах протяженностью более 60 км. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 690 млн рублей.