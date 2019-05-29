Москва, 29 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) считают, что нужно сберегать средства, а не тратить — «необходимо сократить повседневные расходы». Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) kenteegardin Копилка

Противоположного мнения придерживаются 24%, они быстро потратят зарплату или пенсию.

Для хранения свободных средств самым оптимальным вариантом около половины жителей России (48%) считают вклад в банке.

Оценивают нынешнее время как неблагоприятное для крупных покупок 57% опрошенных, оптимистично настроены лишь 22%.

Опрос проведен 26 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

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