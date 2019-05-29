Калуга, 29 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. К 240 часам исправительных работ за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетней дочери приговорён мировым судьей житель города Киров Калужской области. Как сообщила 29 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Наталия Серова, осужденный мужчина один воспитывал дочь 2009 года рождения и жестоко обращался с ребёнком. Он избивал дочь, оставлял её одну без присмотра, не соблюдал рекомендации докторов по лечения девочки и употреблял спиртное в присутствии ребёнка.

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Приговором мирового судьи судебного участка № 32 житель города Кирова осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Апелляционным постановлением Кировского районного суда приговор мирового судьи оставлен без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель калужского города Сосенский убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.

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