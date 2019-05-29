Астана, 29 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо наладить сотрудничество с Евросоюзом и Шанхайской Организацией Сотрудничества (ШОС). Об этом 29 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

Флаги ЕАЭС

"Это непростые задачи, но если мы будем вместе работать, то можно продвинуть такие идеи», — считает Назарбаев.

Бывший глава Казахстана считает, что смысл евразийского пространства не в том, чтобы закрыться, а сделать его более открытым для взаимодействия. Назарбаев добавил, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» должна способствовать развитию ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане Нурсултану Назарбаеву было присвоено звание почетного председателя совета.

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