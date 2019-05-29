Анкара, 29 мая, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Музей Анны Карениной, героини одноименного романа Льва Толстого, намерен создать в Стамбуле турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук. Об этом сообщает 29 мая РИА Новости.

Цитата из к/ф «Анна Каренина» реж Владимир Гардин. 1914. Россия На рельсах

Памук рассказал, что хочет поместить в музей платья, которые могла носить Анна, и другие вещи. Он напомнил, что писатель Владимир Набоков нарисовал вагон поезда, в который садилась Анна, и её красную сумочку.

«Можно показать в этом музее русскую действительность, которая окружала Анну в 70-х годах XIX века», — сказал писатель.

Подобный опыт у Памука уже есть — в Стамбуле существует «Музей невинности», созданный по его одноименной книге. Роман может быть представлен с описываемыми в нем вещами, поделился замыслом писатель.

Орхан Памук — автор 15 книг на турецком языке, среди которых «Снег», «Стамбул. Город воспоминаний», «Белая крепость». В 2006 году он получил Нобелевскую премию за то, что «в поисках меланхоличной души родного города нашёл новые символы для столкновения и переплетения культур».

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