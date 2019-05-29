Ростов, Ярославская область, 29 мая, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославской области руководитель ООО «АргоЛазарцево» оштрафован на 25 тыс рублей за заросли борщевика Сосновского на земельном участке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Borshchevik-info.ru Борщевик

Проверка прокуратуры установила, что 5 га земель сельскохозяйственного назначения около села Лазарцево Ростовского района засорены борщевиком Сосновского.

«Произрастание борщевика вблизи населенного пункта создает угрозу здоровью граждан, в первую очередь детей, которые не в полной степени в силу возраста осознают характер своих действий», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Руководитель ООО «АгроЛазарцево» привлечен к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». На него наложен штраф в размере 25 тысяч рублей.