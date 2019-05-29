Донецк, 29 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 14 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили 21 мину калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 38 мин калибра 120 мм, 24 мины калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили вооружение БТР, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Всего по территории ДНР они выпустили 219 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Жабичево, Спартак, Александровка», — отметили в СЦКК.

В ходе обстрелов повреждения получили 17 домов в населённых пунктах Александровка, посёлок шахты «Трудовская» и Ясиноватая. Под огнём также оказалась территория Васильевской насосной станции.

Жертв среди мирного населения в результате обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 143 единицы боеприпасов, повредив семь домов в трёх населённых пунктах.

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