Екатеринбург, 29 мая, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Управление рекламным рынком Екатеринбурга стоит снова вернуть в руки городских властей. Об этом заявил глава гордумы Екатеринбурга Игорь Володин журналистам, передаёт ИА REGNUM.

Екатеринбург

По мнению спикера, возвращение полномочий сможет не только дать в городской бюджет более 200 млн рублей ежегодно, но и более качественно отрегулировать рекламную отрасль.

«Чем больше полномочий у администрации города, тем больше порядка. Это логично. По этой сфере есть вопросы, конечно. Надо приводить её в порядок», — уверен Володин.

Володина поддержал депутат гордумы Сергей Мелёхин, заявив, что у данного вопроса должен быть «один хозяин».

Напомним, в последнее время рекламодатели Екатеринбурга нашли несколько лазеек, с которыми не могут справиться областные регуляторы. В частности, предприниматели самостоятельно заявляются на подрядные работы по демонтажу своих же нелегальных рекламных конструкций, и оставляют их нетронутыми.