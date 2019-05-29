Оренбург, 29 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области Оренбургский филиал Почты России и министерство здравоохранения региона подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения планируется проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По данным регионального минздрава, документ подразумевает реализацию политики в поддержку сохранения здоровья и благополучия оренбуржцев. В рамках совместного проекта почтовые работники будут информировать жителей о прохождении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; обеспечивать жителей буклетами и памятками о мерах профилактики различных заболеваний. Также почтальоны пройдут обучение по выявлению признаков жизнеугрожающих заболеваний (инсульта, инфаркта, острой сердечной недостаточности и других) и получат инструктаж по правилам оказания доврачебной помощи в моменты приступа болезни.

И.о. министра здравоохранения Оренбуржья Галина Зольникова подчеркнула, что вовлечение сотрудников других заинтересованных ведомств в дело охраны здоровья является мировой практикой. Пилотными территориями станут Бузулук, а также Первомайский, Курманаевский и Грачевский районы. Все они находятся в зоне обслуживания Бузулукского почтамта.

Руководитель оренбургской почты Роман Цуканов считает, что благодаря Соглашению сотрудники смогут дополнительно обновить знания основ первой помощи и не растеряться в момент, когда простые правила могут спасти чью-то жизнь.

Доктор медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, заслуженный работник здравоохранения Оренбурга, врач высшей категории Сергей Макшанцев резко отреагировал на информацию о соглашении Почты России и минздрава:

«Я представляю реакцию почтальонов, когда им объявят о необходимости пройти курс по обучению по выявлению признаков жизнеугрожающих заболеваний (инсульта, инфаркта, острой сердечной недостаточности и др.) и получить инструктаж по правилам оказания доврачебной помощи в момент приступа болезни! Примитивизм мышления и.о. министра здравоохранения Оренбуржья Галины Зольниковой зашкаливает. Вероятность нахождения почтальона, даже гипотетически обладающего навыками оказания доврачебной помощи, рядом с пациентом, у которого развился этот самый приступ, составляет 1:1 млрд. Хотя я не исключаю, что и.о. министра Зольникова вообще не знает, что такое доврачебная помощь. Это комплекс лечебно-профилактических мероприятий до вмешательства врача. И вот тут … как раз и нужен почтальон. Почему остановились только на почтальонах? Можно подписать соглашение с ТСЖ — дворники, сантехники всегда рядом. Либо министр полностью деградировала как управленец, а в этом я, как профессиональный организатор здравоохранения, не сомневаюсь, либо общество превращается в африканское племя».