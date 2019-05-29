Москва, 29 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Россельхознадзор не считает нужным вводить полный запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Мясо

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет, — цитирует РИА Новости Данкверта. — На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить».

По его словам, соответствующие запреты есть во всех цивилизованных странах, поскольку подобного рода еда может представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции обратились с предложением запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну.

В свою очередь в министерстве сельского хозяйства России напомнили о правилах ввоза в страну импортной продукции. Так, по действующим правилам в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без сопроводительных документов можно ввозить импортную продукцию весом до 5 кг на одного человека.

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