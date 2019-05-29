Москва, 29 мая, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Москве 43-летний мужчина стал жертвой воров. Злоумышленник украл у него швейцарские часы марки Patek Philippe, стоимость которых оценивается в 2 млн рублей. По информации столичного ГУ МВД, о пропаже в полицию сообщил сам владелец дорого аксессуара.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

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Инцидент произошёл в кафе на улице Маши Порываевой. Как сообщил сам пострадавший, часы были похищены из его сумки, правда, пропажу он заметил только несколько часов спустя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 158 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленника ищут.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление было совершено в ноябре 2018 года. Из частного дома в Новой Москве были похищены часы марки Breguet стоимостью 2,5 млн рублей.