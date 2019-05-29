Воронеж, 29 мая, 2019, 10:36 — ИА Регнум. 7 млрд 724 млн рублей планируется направить в 2019 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей Воронежской области в 2019 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 29 мая, было заявлено в ходе видеоселекторного совещания, которое заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов провел с главами муниципальных районов и городских округов Воронежской области. По данным, которые привел зампред правительства, предприятиям АПК на данный момент уже направлено 1,1 млрд рублей.

Сельское хозяйство

Как отмечалось на совещании, с 2019 года субсидии в рамках «несвязанной поддержки» предоставляются на застрахованные посевные площади зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых культур. Ставка субсидии будет зависеть от коэффициента почвенного плодородия земель, урожайности сельскохозяйственных культур, проведения работ по известкованию или гипсованию почв. Также расширены меры господдержки малых предприятий АПК — преимущественно за счёт грантов. Уже действующие в регионы меры дополнены грантами «Агростартап» — на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, а также на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также продолжится предоставление субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственных животных.

Лимит субсидий на льготные краткосрочные кредиты для региона составляет 700,9 млн рублей, на данный момент Минсельхоз одобрил уже 425 заявок на сумму более 528 млн рублей: аграрии смогли привлечь 10,8 млрд рублей кредитных средств. Также заключено и одобрено 97 заявок на сумму 5,7 млрд рублей по льготному инвестиционному кредитованию. Чаще всего фермеры берут займы на приобретение техники.

Глава департамента аграрной политики области Алексей Сапронов сообщил, что для решения вопроса о доведении уровня заработной платы работников организаций АПК Воронежской области до среднеотраслевых величин принято решение по включению данных об уровне зарплаты в методику расчета средств в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей Воронежской области. Кроме того, рассматривается возможность использования показателя темпа роста заработной платы при расчете ставок на предоставление субсидий.