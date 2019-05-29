Вена, 29 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум.

На следующий день после своей отставки уже бывший канцлер Австрии Себастьян Курц дал крупное интервью двенадцати средствам массовой информации. В беседе с Kronen Zeitung политик заявил, что не чувствует себя ни победителем, не проигравшим, но продолжает верить в демократию и надеяться на поддержку своих избирателей.

Себастьян Курц

По его словам, за последнюю неделю пришлось пережить множество противоречивых эмоций, вызванных скандалом вокруг бывшего вице-канцлераХайнца-Кристиана Штрахе, победой Австрийской народной партии на выборах в Европейский парламент, отставкой.

«Как убежденный демократ, я на 100% уважаю голосование, состоявшееся в понедельник (27 мая) в парламенте. Но в конечном счете решение примет население в сентябре (на внеочередных выборах в парламент — прим. ИА REGNUM )», — сказал Курц.

«То, что я больше не нахожусь в Федеральной канцелярии, меня совсем не задевает. (…) Что меня отправят в отставку, мне было ясно уже в течение нескольких дней, и я имел довольно много времени для подготовки к этому. (…) Если вы меня спросите, что меня беспокоит, так это отсутствие понимания. Свою отставку на тактических основаниях я еще как-то понимаю. Но почему это распространилось на все правительство? Этого не понять никому», — добавил он.

В крахе правительства Себастьян Курц обвиняет в первую очередь оппозицию в лице социал-демократов. По его словам, их партия думает не о стране, а о тактике в своей избирательной кампании и ведет «игры мести».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия самому молодому канцлеру в истории страны. Временно исполнять его обязанности будет Хартвиг Лёгер, ранее занимавший должность министра финансов.

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