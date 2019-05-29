Степанакерт, 29 мая, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Второе собрание общественных и политических сил Нагорного Карабаха, готовых идти по пути построения объединенной новой Армении под лозунгом «Миацум», состоялось 27 мая в Степанакерте. Во время первого собрания на прошлой неделе основными принципами были определены следующие: согласие с безальтернативностью процесса воссоединения двух армянских государств и создания объединенной Армении; отсутствие связей с олигархическими кругами Нагорного Карабаха и Армении; отсутствие связей с актуальной карабахской властью.

ИА REGNUM Фотовыставка, посвященная карабахскому движению

В заявлении политических и общественных сил Нагорного Карабаха о создании Альянса «Миацум» говорится: «Консолидация политических сил, имеющих целью сохранить в Арцахе (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ) коррумпированную олигархическую систему власти, ведет к росту напряженности в обществе. Власти Арцаха, обязанные обеспечить стабильность переходного периода и проведение выборов, не справляются с обязанностями и близки к потере контроля над процессами в обществе. В нарушение закона ряд политических и общественных сил Арцаха развернули активную предвыборную кампанию задолго до официального ее начала. Предпринимаются шаги, имеющие целью дестабилизировать и внести раскол между Республикой Армения и Арцахом. Более того, звучат заявления, ставящие под сомнение суверенитет армянского народа над Арцахом.

Налицо попытки превратить Арцах в площадку для консолидации реваншистских и антиармянских сил, поддерживаемых, в том числе внешними центрами силы. Продолжение тревожных тенденций может привести к дальнейшей дезориентации и хаотизации арцахского общества в преддверии грядущих президентских и парламентских выборов, с целью не допустить прихода к власти политических сил, намеренных идти путем системных реформ.

Разобщенность арцахского общества в таких условиях не позволяет противостоять внутренним и внешним угрозам. В складывающихся условиях имеется настоятельная необходимость в консолидации политических и общественных сил Арцаха, намеренных идти путем реформ. Альянс «Миацум» намерен стать открытой платформой для консолидации арцахского общества.

Альянс объединяет общественные и политические силы, намеренные завершить процесс Миацума Арцаха и Республики Армения и продолжить становление Объединенной Армении. Первоочередной задачей Альянса является обеспечение прихода к власти коалиции общественных и политических сил, способных провести глубокие реформы и обеспечить демонтаж олигархической коррумпированной системы власти. Альянс намерен решать данную задачу через участие в прозрачных президентских и парламентских выборах или методами прямой демократии. В числе последующих задач Альянса после достижения победы на выборах — создание политических и правовых условий для оценки деятельности властей на протяжении всего периода существования Республики Арцах.

Грядущие изменения в Арцахе должны проходить в рамках гражданского общества, способного формулировать и защищать общественные и политические интересы. Необходимы усилия, чтобы противостоять попыткам внести раскол в арцахское общество, посеять в нем чувство неуверенности и обреченности попыток идти путем построения объединенной новой Армении».

Как пишет издание «Лрагир», идея «Миацума», которая в 1988 году стала детонатором взрыва в Советском Союзе, может вновь стать драйвером внутриполитических и региональных решений. Она может помочь институционализировать отношения между Республикой Армения после революции и Арцахом, где сохраняется прежняя система, формализовать общие границы армянской ответственности в регионе и закрепить итоги Первой арцахской войны.

По мнению издания, безусловно, «миацум» несет в себе массу рисков, и именно этим было обусловлено то, что в течение почти 30 лет отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана так и не удалось оформить воссоединение Карабаха с Арменией. Судя по всему, настала пора это сделать.

О том, что первым шагом на пути к созданию единой Армении является воссоединение Армении и Нагорного Карабаха, неожиданно на днях заявил католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

Главный редактор российского ИА REGNUM Модест Колеров пишет: «Нагорный Карабах сегодня и сначала заслуживает признания своего права на «достойное государственное существование», а не обещанного ему присоединения к Армении, которое на деле уничтожит его государственность — раньше, чем это могла бы сделать военная машина Азербайджана».

Премьер-министр Никол Пашинян, говоря на прошлой неделе об отказе Баку говорить со Степанакертом, выразил недоумение в связи с тем, что его как главу Армении вынуждают говорить от имени Арцаха. «Если Карабах часть Армении, и я его должен представлять, давайте зафиксируем это документально», говорит Пашинян.