Москва, 29 мая, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, соответствующее постановление принял Совфед.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

В ходе обсуждения спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила роль верхней палаты парламента в укреплении Союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.

Мезенцев намерен направиться в Минск 2 июня.

Комитет Совфеда по экономической политике, главой которого был Мезенцев, возглавит сенатор Андрей Кутепов.

Напомним, с конца декабря 2019 года Мезенцев приступил к осуществлению полномочий члена Федерального собрания России от исполнительного органа Сахалинской области.