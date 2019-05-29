Ярославль, 29 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области так и не заработал промышленный кролиководческий комплекс, в который инвестор обещал вложить 1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место, где планировалось строительство комплекса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко приняли участие в церемонии закладки нового комплекса. Власти обещали, что первая очередь откроется весной 2018 года. Инвестором выступило ООО МКС, руководитель которого обещал создать 530 рабочих мест. Земля была выделена в аренду компании на 49 лет. Планировалось строительство не только комплекса по разведению кроликов на 7,5 тысяч кроликоматок с перспективой увеличения до 30 тысяч, но и комбикормового и мясоперерабатывающего заводов.

Yarregion.ru Закладка кролиководческого комплекса в Ярославской области

Однако комплекс около деревни Звонкая так и не начал строиться. Как сообщает ярославский информационный портал YarNews, корреспондент которого побывал на месте, забор, огораживающий территорию, разрушается. Ни одного кролика в высокой траве на участке обнаружить не удалось.

Власти региона признают: реализовать проект в срок не удалось. Новые сроки уже не называются.

«В 2018 году в Даниловском муниципальном районе планировалась реализация инвестиционного проекта ООО МКС по разведению голов кроликов. Земельный участок был предоставлен ООО МКС на праве аренды. В связи с финансовыми затруднениями инвестор не смог реализовать проект в 2018 году. В случае невозможности запуска проекта будут приняты меры по расторжению договора аренды на землю и передачи другому инвестору», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Между тем власти региона не унывают и говорят, что создание кролиководческого кластера в Ярославской области идет полным ходом. Просто не в Даниловском районе и не в промышленных масштабах. Кроликов разводят ярославцы в своих личных подсобных хозяйствах — таких насчитывается целых 252. Также разведением кроликов занимаются 16 фермерских хозяйств. О миллиардных инвестициях речь уже не идет. Кролиководов областные власти готовы поддержать бюджетным грантом.

«В июне 2018 года в Некрасовском муниципальном районе был зарегистрирован сельскохозяйственный перерабатывающее-сбытовой потребительский кооператив «Ярославский кролик». Кооператив осуществляет деятельность по разведению и убою кроликов. Введен в эксплуатацию убойный пункт. СПСПК «Ярославский кролик» может принять участие в конкурсе на получение гранта для развития материально-технической базы, сумма гранта до 70 миллионов рублей», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Помимо Некрасовского района разводят кроликов и в Рыбинском. Правда, создание цеха по выпуску полуфабрикатов из кролика там только планируется. Всего за последние два года в области было создано три убойных цеха. Всего же в 2018 году общее поголовье кроликов в регионе составляло 18 тысяч. Для области с населением более миллиона человек — это почти ничего.