Калуга, 29 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. «Портрет» злостного неплательщика алиментов составили сотрудники управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, сообщила 29 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ведомства Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

По её словам, в настоящее время на исполнении в структурных подразделениях калужских приставов находится 6 тыс. 996 исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении порядка 6,5 тысячи нерадивых отцов и матерей.

«Среднестатистический неплательщик алиментов в Калужском регионе — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Данная возрастная категория включает 3755 граждан или 53% от общего количества родителей, не заботящих о своих малолетних детях. Примерно 60% из них имеют постоянный источник дохода, с которого и удерживаются алиментные платежи в пользу детей. Однако 40% не трудоустроены, либо сознательно скрывают место работы, постоянно накапливая долги. Также у большинства из них отсутствует какое-либо ликвидное имущество, на которое возможно обратить взыскание», — сказала Любовь Скакун.

19,5% или 1367 мужчин-алиментщиков приходится на возрастную категорию от 42 до 54 лет. 10% или 691 мужчина, в отношении которых у судебных приставов находятся исполнительные производства, приходятся на возрастную категорию от 18 до 30 лет. Категория так называемых «поздних» отцов в возрасте от 54 лет и старше составляет 1,7% от общего числа алиментщиков или 117 граждан. Небольшое количество родителей в этой возрастной группе связано с тем, что дети к этому времени вырастают, становятся совершеннолетними и в соответствии с законом перестают получать алименты. Денежные средства на их содержание в большинстве случаев взыскиваются за счет пенсии и иных источников доходов.

Между тем, в Калужской области сохраняется негативная тенденция, связанная с увеличением количества женщин, бросающих родных детей на произвол судьбы и являющихся должницами по алиментам. Таких женщин в 2019 году — 1066. (в 2018 году их было 950), что составляет 15% от общего количества должников по алиментам. По возрасту женщины, не желающие платить алименты, не сильно отличаются от такой же «категории» мужчин и больше 60% из них приходится на 30−42 года.

Более 40% граждан, в отношении которых у судебных приставов находятся исполнительные производства о взыскании алиментов, официально не трудоустроены. В каждой из возрастных категорий и среди мужчин, и среди женщин есть те, кто лишен родительских прав, не имеет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, и ведет асоциальный образ жизни. Их дети живут в детских домах и приемных семьях, однако это не освобождает родителей от уплаты алиментов.

В настоящий момент, в регионе каждый второй должник по алиментам ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, каждый, у кого есть водительские права, ограничен в праве управления транспортными средствами, а каждый 20-й алиментщик находится в розыске.

«В 2019 году в отношении 292 должников по алиментам составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 5.35.1 КоАП РФ, а в отношении 143 возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ. За четыре месяца этого года в пользу детей было взыскано свыше 43 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года», — подчеркнула Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, С 27 мая по 1 июня в Калужской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, пройдёт Всероссийская акция «Судебные приставы — детям!». Цель акции «Судебные приставы — детям!» — привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование у граждан негативного отношения к неплательщикам алиментов.