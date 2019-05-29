Пекин, 29 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта вновь уступила доллару США 15 базисных пунктов, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Доллар и Юань

Курс китайской валюты, таким образом, на 29 мая составил 6,8988 юаня за доллар США. При этом днем ранее ослабление было несколько более внушительным — 69 базисных пунктов.

По мнению некоторых экспертов, Китай продолжает целенаправленно девальвировать юань в качестве асимметричного ответа на торговые войны, развязанные США.