Премьер-министр Армении пообещал продолжить работу по развитию ЕАЭС
Астана, 29 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Правительство Армения продолжит работу по развитию Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом 29 мая заявил премьер-министр республики Николо Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».
Глава правительства Армении отметил, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики стран Союза.
Пашинян напомнил, что вступил в силу договор о свободной торговли с Ираном, подписан договор об обмене информацией с Китаем, а также идут переговоры с Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и Сербией.
Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя совета.