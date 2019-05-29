Астана, 29 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Правительство Армения продолжит работу по развитию Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом 29 мая заявил премьер-министр республики Николо Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Глава правительства Армении отметил, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики стран Союза.

Пашинян напомнил, что вступил в силу договор о свободной торговли с Ираном, подписан договор об обмене информацией с Китаем, а также идут переговоры с Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и Сербией.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя совета.