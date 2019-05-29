Москва, 29 мая, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Мобильный комплекс по метрологическому обслуживанию облакомеров представили молодые учёные и инженеры Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева на 15 Московском международном форуме «Точные измерения — основа качества и безопасности». Об этом сообщила пресс-служба института.

Мобильный комплекс по метрологическому обслуживанию облакомеров

Для демонстрации работы облакомера на стенде Института метрологии была установлена авиационная метеостанция. Её работу продемонстрировали руководитель ВНИИМ Антон Пронин, руководитель научно-исследовательской лаборатории аэрогидрофизических параметров Антон Левин и инженер Павел Сергеев.

«В ближайшем будущем запланированы работы с ведущими производителями метеорологического оборудования по разработке и внедрению методов и средств метрологического самоконтроля для станций и систем метеорологического наблюдения. Данные мероприятия помогут в несколько раз увеличить интервал между поверками, сохранив необходимую достоверность измерений», — поделились планами разработчики комплекса.

Отмечается, что за вклад в обеспечение мобильной эталонной базы измерительных метеорологических комплексов специалисты лаборатории ВНИИМ удостоены золотой медали форума.