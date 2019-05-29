Улан-Удэ, 29 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Жители 102 микрорайона Улан-Удэ сняли на камеру, как дорожные строители укладывают асфальт прямо на песок. Видео выложил на своей странице в «Фейсбуке» очевидец происшествия Николай Иванов.

Torange.biz Ремонт дороги

«Укладывают асфальт на песок. Без подготовки. Просьба разобраться! Деньги на ветер! Асфальт растает раньше, чем выпадет снег», — написал он под видео.

Ролик вызвал широкое обсуждение в сети. Некоторые возмутились тем, что очевидцы снимали на камеру вместо того, чтобы попытаться остановить «безобразие».

»Видео от общественников сотых кварталов, приехав на место, сам убедился в этом бардаке, который твориться на благоустройстве придомовых территорий. А ведь на такие работы тратятся большие деньги! А потом кто-то умудряется отчитаться… Прискорбная ситуация! Укладывают асфальт на песок, без подготовки», — сообщает на своей странице в «Инстаграм» председатель молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ Антон Махов.

В комментариях к видео отметился и исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков.

«Спасибо за своевременную информацию. Разберусь», — написал он.

Добавим, что укладывание асфальта в снег или лужи является довольно распространенной практикой в российских городах.

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