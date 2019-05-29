Москва, 29 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В 2019 году автомобильного топливо, которое предлагают потребителям на российском рынке, стало более качественным. Об этом свидетельствуют результаты надзора на топливном рынке за неполные пять месяцев 2019 года. Такие данные прозвучали в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности, которое состоялось в Росстандарте.

Топливо

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Эксперты отметили продолжающиеся улучшения ситуации с качеством топлива на рынке. Так, если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%.

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Роскачество проверит бензин на недолив

Отмечается, что за январь — май 2019 года было проверено 366 автозаправочных станций. Нарушения требований технического регламента в части физико-химических показателей выявлены только в 33 случаях (9%). Среди сетевых АЗС доля нарушений составила 3% (11 АЗС), а среди независимых — 21% (26 АЗС).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Минпромторг РФ опубликовал первые итоги пилотного проекта по исследованию качества бензина марки АИ-92, проведённого в Ставропольском крае. Результаты показали, что несоответствие качества требуемому стандарту снизилось до 9%. Большая часть нарушений пришлась на небольшие заправки, принадлежащие частным предпринимателям.