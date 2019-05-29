Киев, 29 мая, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Украина получит кредит от ЕС, если примет ряд решений, в частности среднесрочный план реформирования таможенной и налоговой служб. Об этом, как передает информационное агентство «Украинские новости», заявил генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Для получения следующего транша была определена необходимость принятия закона, который касается борьбы с отмыванием средств, и закона, который касается автоматизированных экономических операторов. Ещё одно условие — функционирование системы автоматической проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой служб и выполнение закона о рынке электрической энергии», — рассказал он.

Чиновник отметил, что данные условия согласованы в ходе переговоров украинскими властями.

Напомним, представители Международного валютного фонда заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после завершения избирательного цикла и формирования нового правительства.

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