Пекин, 29 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Иск в американский суд подала китайская компания Huawei, требуя признать не соответствующими конституции США её включение в список угроз и запрет на покупку компонентов и технологий. Сообщение об этом опубликовано 29 мая пресс-службой компании.

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В Huawei заявили о «лишении общественных прав», нацеленном, что предельно ясно, на вытеснение китайского производителя с американского рынка. Так, указано на лишение компании права на судебное разбирательство, что недопустимо по конституции США.

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Отмечено также, что Вашингтон не подтвердил доказательствами якобы исходящую от компании угрозу безопасности, и предупредили другие отрасли о подобных рисках.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Huawei попала в черный список минфина США, что лишило компанию возможности закупать компоненты и технологии американских производителей. Также китайской компании запрещено сотрудничать с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Позже минторг США выдал Huawei временные разрешения, которые будут действовать до 19 августа.