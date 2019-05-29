Анкара, 29 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали порядка 453 нелегальных мигрантов во время спецопераций, проходивших по всей стране. Об этом 28 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Мигранты

Арестованные пытались пересечь границу страны с Евросоюзом и проникнуть на территорию Греции. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Спецоперации проходили в провинциях Эдирне, Ван и Чанаккале. Беженцы были в основном родом из Ирана и Афганистана.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.