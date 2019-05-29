Пекин, 29 мая, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали метод идентификации человеческих движений при помощи звуковых волн, основанный на применении искусственного интеллекта, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Звуковая дорожка

Исследователи Уханьского технологического университета используют двухмерную акустическую решетку и свёрточные нейронные сети для обнаружения и анализа звука человеческой активности, а также установления рода этой активности, говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Applied Physics Letters.

Акустическая решетка обладает 256 приёмниками и четырьмя ультразвуковыми передатчиками, которые позволяют исследователям собирать данные, связанные с четырьмя видами человеческой деятельности — сидение, стояние, ходьба и падение. Датчики способны идентифицировать их при помощи искусственного интеллекта.

Доцент кафедры механики и электронной инженерии Уханьского технологического университета Го Синьхуа отметил, что данный метод может быть использован для систем медицинского оповещения, которые могут фиксировать падение больного.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай уже давно разрабатывает и внедряет технологии слежения на основе искусственного интеллекта и камер. Так, при помощи этих технологий в Пекине было выявлено 2100 больничных спекулянтов, а также задержано более сотни беглых преступников на вокзалах страны. При этом, подобного рода технологии не могут не вызывать этических вопросов.

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