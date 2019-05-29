Новосибирск, 29 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Приоритетами новосибирского центра Huawei станут математика и вычисления. В частности, офис китайской корпорации в Академгородке займётся созданием операционных систем и компиляторов, сообщает 29 мая издание «Наука в Сибири».

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«У вас в Сибири очень хорошо развиты математика и вычисления. В приоритете новосибирского центра Huawei будут именно эти направления», — заявил президент Института центрального программного обеспечения (ИЦПО) Huawei профессор Гонг Ти.

По его словам, в Академгородке будут практиковать три основные формы сотрудничества с российской стороной: совместные фундаментальные исследования, проработку новых продуктов и решений, а также обучение студентов — по этому направлению Huawei заключил соглашение с Новосибирским госуниверситетом. Гонг Ти назвал главными для ИЦПО направлениями работы в Академгородке создание операционных систем и компиляторов.

В свою очередь директор Новосибирского исследовательского центра Huawei Сяо Чуньпэн сообщил, что офис готов к работе, которая начнется с первых недель июня. Штат центра насчитывает 30 человек, из которых 20 — граждане России, в ближайшей перспективе общая численность может достичь 100. На переговорах с руководством Сибирского отделения РАН, состоявшихся накануне, обсуждался вопрос расширения площадей R&D-центра в Академгородке, а также участия Huawei в международном форуме «Технопром-2019» в сентябре и возможности визита в Новосибирский научный центр основателя компании.

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