Владивосток, 29 мая, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Приморской Тавричанке губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил ключи от квартир детям-сиротам, все квартиры расположены в новострое. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

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С этого года полномочия по приобретению жилья для детей-сирот переданы непосредственно муниципалитетам. Всего на 2019 год в Приморье для обеспечения детей-сирот жильём в бюджет заложено 1,2 млрд рублей, основная часть из которых уже передана муниципалитетам. Передавая ключи, Олег Кожемяко поздравил семьи с долгожданным приобретением.

«Рад поздравить вас с важным и долгожданным событием в жизни — новосельем. С начала этого года квартирами обеспечены 110 детей-сирот. И мы продолжаем эту работу — в текущем году должны обеспечить жильем не менее 600 детей-сирот. Будем строить новые дома, приобретать квартиры на вторничном рынке и выдавать сертификаты, чтобы люди сами могли подобрать себе удобную для них квартиру», — заявил губернатор.

В ближайшее время еще несколько приморских муниципалитетов передадут ключи от квартир сиротам — это Дальнереченск, Лесозаводск, а также Шкотовский, Михайловский и Октябрьский районы. Накануне обладателями своего жилья стали 12 семей в городе Арсеньеве.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии начали процедуру закупок жилья для детей-сирот. В этом году необходимо обеспечить жилой площадью 205 детей-сирот. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 215 млн рублей. Как отмечается, в торгах может участвовать любой гражданин, желающий продать свою квартиру. Если только она соответствует ряду требований, в том числе по площади — не менее 24 квадратных метров. Она также должна быть благоустроенной и с косметическим ремонтом, в окнах должны быть стеклопакеты, сантехнические приборы и приборы отопления должны быть исправными и прочее.