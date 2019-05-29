Тегеран, 29 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани поздравил граждан Ливана с годовщиной освобождения Южного Ливана от израильской оккупации. Глава государства заявил, что сопротивление — это единственный способ противостоять агрессорам, главным из которых на текущий момент является Израиль, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Президент отметил, что Иран всегда стоял бок о бок с армией Ливана и гражданами страны «перед лицом таких агрессоров, как сионистский режим». По словам Хасана Рухани, события прошлого века в Ливане наряду с текущими событиями в ближневосточном регионе диктуют необходимость сопротивляться агрессии, и Иран является одним из государств, проводящих данную политику.