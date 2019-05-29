Москва, 29 мая, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, отметив, что ипотека — самый долгосрочный кредит, средний срок которого превышает 15 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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Он пояснил, что финансовым учреждениям для выдачи ипотеки необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Центробанка, превышающая инфляцию. При этом Моисеев отметил и наличие обратной стороны у низкой ключевой ставки — это низкая доходность по депозитам.

«Сейчас основным источником фондирования выдачи ипотеки являются краткосрочные источники, в том числе депозиты населения. Мы же должны работать над созданием надёжного долгосрочного механизма фондирования выдачи ипотеки», — приводит РИА Новости слова замминистра.

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Реальность: о снижении ставок по ипотеке в России

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявлял о необходимости снижения ставок по ипотеке. Глава государства поручил правительству России и Центробанку принять меры для снижения ипотечных ставок по жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Соответствующий доклад должен быть представлен в срок до 15 января 2020 года.

В мае первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Центральный банк России намерен добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8% уже в ближайшие несколько лет. По его словам, выполнить поставленную президентом РФ задачу сложно, но реально.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, понижения ставки по ипотеке в России до 8% вряд ли стоит ждать в 2019 году. Скорее всего, это произойдёт в 2020 году.