Москва, 29 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Больше всего в России работающие граждане боятся увольнения с работы (7%), а также лишения и задержки зарплаты (3%). Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Боятся нестабильности в компании или организации, где работают, 3% граждан. По 2% сотрудников испытывают страх перед руководством и коллегами.

Еще 2% опрошенных боятся не справиться с работой. 1% волнуется по поводу возрастной дискриминации.

Большинство сотрудников (68%) лишены фобий, по их словам, «нет страхов», «уверен в себе», «знаю свою работу».

Опрос проведён 11−28 апреля 2019 года в 337 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой. Более половины граждан не хотят ее менять.

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