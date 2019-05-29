Магас, 29 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Ингушетии разоблачена афера, которую предпринял местный житель, чтобы заработать на выплатах по беременности и родам. Молодой бизнесмен незаконно получил 5,5 млн рублей и попал под уголовное преследование, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Суд

Как установило следствие, 26-летний руководитель коммерческой организации предоставил фиктивные отчеты в региональный Фонд социального страхования, в которых отразил недостоверные данные о фактах беременности, родов и ухода за ребенком за 2016−2017 годы. Компании были возмещены расходы по страховым случаям на сумму более 5,5 млн рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В отношении незадачливого предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». В настоящее время ведется следствие.

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Стоит отметить, что данный вид мошенничества не единичен в Ингушетии. Так, в январе 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении 3,6 млн рублей. Подозреваемой в нем оказалась руководитель двух компаний — «Амина» и «Камелот», которая в течение двух лет вносила в отчеты ложные данные о наступлении страховых случаев по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком.

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В марте в Ингушетии было передано в суд дело о мошенничестве на 11 млн рублей в отношении главного специалиста региональной энергетической комиссии (ныне Комитета транспорта, энергетики связи и информатизации Республики Ингушетия). Чиновница направляла в региональный филиал Фонда социального страхования ложные данные о пособиях по беременности и родам.