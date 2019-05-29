Коян, Южная Корея, 29 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair 2019 первый двухэтажный электро автобус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Mk.co.kr Двухэтажный электроавтобус

По их словам, двухэтажный эко-автобус разрабатывался в течение 18 месяцев при поддержке министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что длина автобуса составляет 12,99 м, высота — 3,99 м, ширина — 2,5 м. Данный автобус сможет вместить до 70 пассажиров (11 человек на первом этаже и 59 человек на втором этаже).

Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, а также специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.

На одном заряде автобус может проехать около 300 км, а скорость зарядки до 100% занимает 72 минуты.

Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.