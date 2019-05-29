Компания Hyundai Motor представила первый двухэтажный электроавтобус
Коян, Южная Корея, 29 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair 2019 первый двухэтажный электро автобус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, двухэтажный эко-автобус разрабатывался в течение 18 месяцев при поддержке министерства земли, инфраструктуры и транспорта.
Известно, что длина автобуса составляет 12,99 м, высота — 3,99 м, ширина — 2,5 м. Данный автобус сможет вместить до 70 пассажиров (11 человек на первом этаже и 59 человек на втором этаже).
Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, а также специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.
На одном заряде автобус может проехать около 300 км, а скорость зарядки до 100% занимает 72 минуты.
Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.