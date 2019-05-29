Вашингтон, 29 мая, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавит американскую делегацию, планирующую посетить Ближний Восток. Об этом сообщает 29 мая Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Делегация посетит с визитом Марокко, Иорданию и Израиль. Целью переговоров станет попытка выработки мирного соглашения между Палестиной и Израилем.

Турне проходит в рамках подготовки конференции по мирному урегулированию вышеуказанного конфликта, которая состоится 25−26 июня в Бахрейне. Однако Палестина уже отвергла ее, назвав план, представленный США, однобоким и направленным на реализацию интересов Тель-Авива.

Напомним, противостояние между Израилем и Палестиной продолжается свыше 70 лет, когда в 1948 году на палестинских территориях было основано еврейское государство. С тех пор стороны не приблизились к окончательному урегулированию напряженности, однако попытки к этому делаются регулярно.