Иерусалим, 29 мая, 2019, 10:54 — ИА Регнум. 30 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в Иерусалиме с советником президента США Джаредом Кушнером. Как сообщает израильский бизнес-портал Globes, во встрече также примет участие спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Netanyahu.org.il Переговоры США и Израиля

Известно, что визит Кушнера связан с опасениями срыва «сделки века» ввиду политического кризиса в Израиле. Премьер Нетаньяху до сих пор не сформировал новое правительство, в связи с чем в Израиле могут состоятся повторные выборы.

Условия так называемой «сделки века» — плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке — планируется представить на конференции в Бахрейне 25 июня. Отмечается, что детали плана до сих пор засекречены. Публикация плана была отложена сначала из-за парламентских выборов в Израиле, а позже — из-за наступления Рамадана.