Иерусалим, 29 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Повторные выборы могут обойтись Израилю более чем в 130 млн долларов. Об этом стало известно 28 мая в ходе заседания специальной комиссии по вопросу роспуска Кнессета, сообщает израильское бизнес-издание Calcalist.

Израильские шекели

Представитель бюджетного отдела министерства финансов Биан Ветед назвала примерную стоимость внеочередных выборов, не дав никаких объяснений тому, каким образом финансовое ведомство произвело подсчеты. В министерстве также подчеркнули, что свободных денег на проведение выборов у Израиля нет. В случае необходимости проведения выборов финансовое ведомство будет вынуждено урезать бюджет министерств. Предполагается, что названная сумма включает в себя дополнительное финансирование партий.

Отмечается, что предыдущие выборы — в апреле 2019 года — стоили государственной казне 63 млн долларов. Однако в целом для экономики страны день выборов, который был объявлен выходным, обошелся примерно в 830 млн долларов.