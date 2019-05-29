Москва, 29 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Данные опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», согласно которым за последний год почти треть жителей России снизила расходы на путешествия, говорит о качественном, а не количественном сокращении. Об этом в беседе с НСН заявил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Чемоданы

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По его словам, российские туристы более взвешенно относятся к планированию путешествий.

«Кто-то сокращает количество поездок, другие оптимизируют поездки снижением класса отеля, предпочитают более короткие путешествия», — пояснил Горин.

Однако в целом, по его словам, абсолютные цифры организованных туристов как по России, так и за рубеж, напротив, показывают рост. Так, в 2018 году спрос на заграничные поездки увеличился на 10%, а на туры по внутрироссийским маршрутам — на 20−30%.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, который в апреле 2019 года провёл исследовательский холдинг «Ромир», за последний год в России число жителей страны, которые сократили свои траты, возросло по всем статьям расходов. Так, например, 29% опрошенных заявили, что экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.