Куньмин, Китай, 29 мая, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых наркоторговцев и изъяла почти 57 кг наркотиков, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Полиция уезда Юнпин Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань в апреле получила сведения о том, что три транспортных средства, направляющиеся в провинцию Сычуань через Дали, могут перевозить наркотики.

21 мая полиция задержала транспортные средства на шоссе и задержала подозреваемых. В общей сложности 49,87 кг метамфетамина и 7 кг героина было изъято у водителей транспортных средств. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно полиция провинции Юньнань задержала контрабандиста из Мьянмы, у которого при себе было 23 кг метамфетамина.