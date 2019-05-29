Челябинск, 29 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Челябинске 1 июня будет открыто 15 пляжей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Пляж

Пляжи созданы на Первом озере. озере Смолино и Шершневском водохранилище. Из них 14 находятся в аренде.

При этом купаться можно будет лишь на шести объектах. На девяти купание запрещено. Запреты связаны с наличием рядом гидротехнических сооружений либо с несоответствием воды санитарным нормам.