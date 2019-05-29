Буэнос-Айрес, 29 мая, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

«Это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя», — заявил журналистам Данкверт после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.

По его словам, первые поставки мяса диких животных могут быть в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила правительству РФ внести бурых и гималайских медведей, а также кабаргу в список стратегически важных ресурсов.

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